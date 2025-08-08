Перамовы з ЗША, мірны план для Украіны і "Захад-2025" - Прэзідэнт Беларусі даў інтэрв'ю Time

Міжнародны дыялог і санкцыі ЗША і ЕС супраць Беларусі, падрабязнасці беларуска-амерыканскіх перамоў, чаму змянілі планы вучэння "Захад-2025", пра новы тэрмін Аляксандра Лукашэнкі і яго пераемніка - усё гэта абмеркавалі ў новым інтэрв'ю. Размова "У імя міру" - фінал двухтыднёвай інтрыгі. Аляксандр Лукашэнка пагутарыў з амерыканскім журналістам з Time (гл. у відэа).