Перспектывы супрацоўніцтва СНД вызначылі на пасяджэнні Савета кіраўнікоў урадаў
Аўтар:Юлія Алфёрава
Стварэнне ўмоў для эканамічнага росту, павелічэння ўзаемнага гандлю і інвестыцый - такія прыярытэты сёння вызначылі ў Мінску для паглыблення супрацоўніцтва ў Садружнасці Незалежных Дзяржаў. З дзясятак падпісаных дакументаў рознага ўзроўню - такія вынікі пасяджэння Савета кіраўнікоў урадаў. Інтэграцыя дазволіла выйсці на свабодны гандаль, прамкааперацыю і агульныя энергарынкі. А ВУП дзяржаў - удзельніц СНД толькі за першыя паўгода вырас больш чым на 2 %, нягледзячы на тое што на асобныя краіны Садружнасці па-ранейшаму накладзены заходнія санкцыі (падрабязнасці ў відэа).