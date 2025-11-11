3.67 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Прадстаўнікі 40 краін прымаюць удзел у першай Межпарламенцкай канферэнцыі спікераў у Ісламабадзе
Перазагрузка сістэмы міжнароднай бяспекі і ўмацаванне новых цэнтраў шматпалярнасці. У гэтыя дні ў Пакістане праходзіць першая Міжпарламенцкая канферэнцыя спікераў на тэму "Мір, бяспека і развіццё". У ёй прымаюць удзел прадстаўнікі 40 краін.
Беларускую дэлегацыю ў Ісламабадзе прадстаўляе член Савета Рэспублікі Сяргей Алейнік. Паводле яго слоў, Беларусь і Пакістан звязваюць дружалюбныя адносіны на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў. Кантакты на вышэйшым узроўні заклалі доўгатэрміновую аснову для канструктыўнага ўсебаковага супрацоўніцтва дзвюх дзяржаў. На міжнароднай арэне нашы краіны выступаюць з падобнымі поглядамі.
Сёння свет імкліва змяняецца. У пабудове больш справядлівага сусветнага парадку з'яўляюцца новыя сілы і цэнтры шматпалярнасці, сярод якіх такія арганізацыі, як ШАС і БРІКС. На канферэнцыі асоба падкрэслена міралюбная палітыка беларускай дзяржавы, неабходнасць прытрымлівання прынцыпаў добрасуседства, пашырэння раўнапраўнага і ўзаемапаважлівага дыялогу. Адзначаны патэнцыял у дасягненні гэтых мэт парламенцкай дыпламатыі.
Акрамя таго, трэці год запар Мінск праводзіць Міжнародную канферэнцыю па еўразійскай бяспецы, вядзецца работа над распрацоўкай Еўразійскай хартыі разнастайнасці і шматпалярнасці ў ХХI стагоддзі.