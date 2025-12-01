3.72 BYN
Прадукты, прамысловасць, фармацэўтыка - Беларусь і Алжыр абмеркавалі супрацоўніцтва на бізнес-форуме
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Алжыры прайшоў Беларуска-Алжырскі бізнес-форум. На ім наладжвалі дзелавыя сувязі. Дзясяткі камерцыйных дакументаў і планы на вялікую працу. Амаль два дзясяткі айчынных прадпрыемстваў адправіліся на поўнач Афрыкі: прадукты, прамысловасць, фармацэўтыка і аграрны сектар - усё тое, чым знакамітая наша краіна.
Абмяркоўвалі пытанні аплаты і лагістыкі. Падрабязнасці пакуль не выносяць на публіку. У цэлым сустрэчны інтарэс у Алжыра ёсць. Дарэчы, з афрыканскага боку ў форуме ўдзельнічала амаль 100 кампаній.