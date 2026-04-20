3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Прамысловасць, навука, культура - што цікавіць лацінаамерыканскіх парламентарыяў у Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Пачаўся візіт у Беларусь дэлегацыі парламента краін Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна. Парламентарыі ўжо прыбылі ў нашу краіну.
23 красавіка пройдзе шэраг сустрэч з беларускімі калегамі. Госці правядуць перамовы з кіраўніцтвам Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу. На парадку дня абмеркаванне шляхоў умацавання эканамічнага партнёрства, развіцця гандлёвых сувязяў і рэалізацыі сумесных інвестпраектаў.
Узаемны інтарэс уяўляюць такія сферы, як сельская гаспадарка, прамысловасць, навука і тэхналогіі, а таксама культурныя абмены. Чакаецца, што візіт стане важным крокам на шляху пабудовы больш цеснага дыялогу паміж Беларуссю і краінамі Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна.