Пяткевіч: Вельмі важна ўсім разам абараніць сваю мытную прастору
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На парадку і сёння, і заўтра самыя актуальныя тэмы - гэта кропкавыя пытанні еўразійскай інтэграцыі: ад стратэгіі развіцця да агульнага рынку лекавых прэпаратаў. Нагадаем, сёлета завяршаецца пяцігадовая праграма і закладваецца фундамент для старту новага этапа. Гэта яшчэ адна важная тэма. Асаблівая ўвага мытнаму рэгуляванню, якое з'яўляецца пастаяннай тэмай пасяджэнняў высокага ўзроўню (глядзіце відэа).