3.64 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
Рачкоў: У Беларусі дзейнічаюць групы сяброўства з шэрагам парламентаў афрыканскіх краін
30 верасня ў Авальнай зале Палаты прадстаўнікоў Афрыцы быў прысвечаны тэматычны семінар. А галоўныя задачы беларуска-афрыканскага дыялогу - выпрацаваць канкрэтныя кірункі супрацоўніцтва з акцэнтам на эканоміку.
Зараз Афрыканскі кантынент выступае арэнай жорсткага геапалітычнага супрацьборства звышдзяржаў. Асабліва прыкметныя неакаланіяльныя падыходы ў палітыцы Францыі, Вялікабрытаніі і ЗША. Яны імкнуцца навязаць знешняе кіраванне. Пра гэта заявіў старшыня Палаты прадстаўнікоў Беларусі Ігар Сергеенка. Наша краіна ў сваю чаргу прапануе праекты для ўзаемнага развіцця.
Афрыка - другая па колькасці насельніцтва частка света, дзе пражываюць больш за 1,5 млрд чалавек і размешчаны 54 дзяржавы. На тэрыторыі кантынента сканцэнтравана амаль траціна агульнасусветных запасаў карысных выкапняў.