3.69 BYN
3.02 BYN
3.52 BYN
Развіваючы азіяцкі вектар супрацоўніцтва. Галоўныя дэталі парламенцкага дыялогу Беларусі і В'етнама
Аўтар:Вольга Анішчанка
Беларусь надае важнае значэнне ўмацаванню дружалюбных сувязяў і развіццю ўсебаковага супрацоўніцтва з В'етнамам. У рэгіёне Паўднёва-Усходняй Азіі гэта найбліжэйшы і надзейны партнёр.
Гэтымі днямі з візітам у нашай краіне парламенцкая дэлегацыя В'етнама. Нашы краіны выйшлі на новы стратэгічны ўзровень адносін. І зараз дамоўленасці неабходна напаўняць канкрэтным зместам (падрабязнасці ў відэа).