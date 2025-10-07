Глядзець анлайнПраграма ТБ
Развіваючы азіяцкі вектар супрацоўніцтва. Галоўныя дэталі парламенцкага дыялогу Беларусі і В'етнама

Беларусь надае важнае значэнне ўмацаванню дружалюбных сувязяў і развіццю ўсебаковага супрацоўніцтва з В'етнамам. У рэгіёне Паўднёва-Усходняй Азіі гэта найбліжэйшы і надзейны партнёр.

Гэтымі днямі з візітам у нашай краіне парламенцкая дэлегацыя В'етнама. Нашы краіны выйшлі на новы стратэгічны ўзровень адносін. І зараз дамоўленасці неабходна напаўняць канкрэтным зместам (падрабязнасці ў відэа).

Разделы:

ПалітыкаЭканоміка