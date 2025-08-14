3.72 BYN
Рыбакоў распавёў, па чыёй ініцыятыве адбылася размова Лукашэнкі і Трампа
Факт размовы Аляксандра Лукашэнкі і Дональда Трампа, па-першае, пацвярджае правільны курс знешняй палітыкі беларускага лідара, па-другое, наглядна дэманструе, што Саюзная дзяржава гарантуе бяспеку не толькі ва Усходняй Еўропе, але і глабальную бяспеку.
Падчас перамоў абмяркоўваўся наш двухбаковы парадак дня, узаемаадносіны Беларусі і Амерыкі, што неабходна зрабіць для іх развіцця. Была закранута рэгіянальная праблематыка, уключаючы Украіну, падзеі на Блізкім Усходзе. Аляксандр Лукашэнка падзякаваў Дональду Трампу за прыкладзеныя намаганні па нармалізацыі сітуацыі, па пошуку мірных рашэнняў на Каўказе.
"Абмяркоўвалася сітуацыя ў гарачых пунктах, тое, што выклікае заклапочанасць ва ўсіх. Лідары спрабавалі абмеркаваць, што можна зрабіць, каб дапамагчы нармалізаваць сітуацыю там. Таксама гаварылі аб асобных аспектах будучых перамоў на Алясцы", - распавёў Пастаянны прадстаўнік Беларусі ў ААН Валянцін Рыбакоў.
Ён таксама адзначыў, што размова Лукашэнкі і Трампа была добразычлівай, шчырай і адкрытай. Таксама прэзідэнты гаварылі і аб вызваленні зняволеных.
Важна, што размова адбылася па ініцыятыве Дональда Трампа.