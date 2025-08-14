Рыбакоў распавёў, па чыёй ініцыятыве адбылася размова Лукашэнкі і Трампа

Падчас перамоў абмяркоўваўся наш двухбаковы парадак дня, узаемаадносіны Беларусі і Амерыкі, што неабходна зрабіць для іх развіцця. Была закранута рэгіянальная праблематыка, уключаючы Украіну, падзеі на Блізкім Усходзе. Аляксандр Лукашэнка падзякаваў Дональду Трампу за прыкладзеныя намаганні па нармалізацыі сітуацыі, па пошуку мірных рашэнняў на Каўказе.