Рыжанкоў: ШАС дазваляе сумесна вырашаць глабальныя і рэгіянальныя праблемы сучаснасці

Максім Рыжанкоў асобна адзначыў такія кірункі супрацоўніцтва ў рамках ШАС, як пытанні бяспекі, эканамічнага і энергетычнага развіцця, культурнага і гуманітарнага супрацоўніцтва: "На ўсіх гэтых трэках мы сёння маем магчымасць напрацоўваць сумесныя рашэнні, важныя для ўсіх краін ШАС, а таксама на гэтай пляцоўцы вырашаць свае двухбаковыя пытанні з кожнай з дзяржаў. У гэту арганізацыю ўваходзяць фактычна аднадумцы, якія глядзяць на працэсы сусветнага развіцця адным поглядам і гатовыя разам кансалідаваць намаганні для таго, каб наша планета, наш рэгіён былі больш бяспечнымі, стабільнымі і развіваліся".