Рыжанкоў: ШАС дазваляе сумесна вырашаць глабальныя і рэгіянальныя праблемы сучаснасці
Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва дазваляе краінам сумесна вырашаць глабальныя і рэгіянальныя праблемы сучаснасці. Пра гэта міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў заявіў журналістам у Цяньцзіне, дзе 31 жніўня - 1 верасня пройдзе саміт ШАС з удзелам кіраўніка беларускай дзяржавы Аляксандра Лукашэнкі, паведамляе БЕЛТА.
Максім Рыжанкоў асобна адзначыў такія кірункі супрацоўніцтва ў рамках ШАС, як пытанні бяспекі, эканамічнага і энергетычнага развіцця, культурнага і гуманітарнага супрацоўніцтва: "На ўсіх гэтых трэках мы сёння маем магчымасць напрацоўваць сумесныя рашэнні, важныя для ўсіх краін ШАС, а таксама на гэтай пляцоўцы вырашаць свае двухбаковыя пытанні з кожнай з дзяржаў. У гэту арганізацыю ўваходзяць фактычна аднадумцы, якія глядзяць на працэсы сусветнага развіцця адным поглядам і гатовыя разам кансалідаваць намаганні для таго, каб наша планета, наш рэгіён былі больш бяспечнымі, стабільнымі і развіваліся".
Паводле слоў міністра, падчас візіту Прэзідэнта будзе падпісаны шэраг вельмі важных рашэнняў, якія вызначаць дзейнасць ШАС на найбліжэйшую перспектыву. "Гэта датычыцца штучнага інтэлекту, лічбавага развіцця, зялёнага развіцця планеты, стварэння новых структур, якія будуць займацца антытэрарыстычнай і антынаркатычнай дзейнасцю, што важна для нашага рэгіёна", - распавёў кіраўнік МЗС.
Акрамя таго, мяркуецца цэлы шэраг сустрэч кіраўніка дзяржавы з калегамі па вырашэнні важных для краіны знешнепалітычных ініцыятыў і знешнеэканамічных пытанняў. "Ключавой з'яўляецца сустрэча са старшынёй Сі Цзіньпінам, на якой будуць абмяркоўвацца найважнейшыя для нашай краіны пытанні", - заявіў міністр замежных спраў.