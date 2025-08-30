3.69 BYN
Саміт ШАС: 3 тыс. журналістаў будуць асвятляць абмеркаванне важных пытанняў глабальнай палітыкі
У кітайскім Цяньцзіні прайшлі перамовы Аляксандра Лукашэнкі і Сі Цзіньпіна. Беларусь гатовая і далей цесна супрацоўнічаць з Кітаем па ўсіх кірунках. Лідары дамовіліся засяродзіцца на развіцці высокатэхналагічнага ўзаемадзеяння, інвестыцыях і сумесных праектах. Вопыт і дасягненні Кітая будуць карысныя для Беларусі. Гэтымі днямі ў Цяньцзіні таксама плануецца абмеркаванне пытанняў глабальнай палітыкі. Аляксандр Лукашэнка возьме ўдзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва.
Тры тысячы журналістаў будуць асвятляць важныя палітычныя сустрэчы ў Кітаі, куды запрошаны высокапастаўленыя госці з усяго свету. У Аляксандра Лукашэнкі тут вельмі насычаны парадак дня. Ужо ў 6 раніцы па мінскім часе пачаліся перамовы са старшынёй КНР Сі Цзіньпінам (падрабязнасці ў відэа).