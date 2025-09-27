Глядзець анлайнПраграма ТБ
Старшыня Кабінета міністраў Кыргызстана прыбыў у Беларусь

Старшыня Кабінета міністраў і кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Кыргызстана Адылбек Касымаліеў прыбыў у Беларусь з афіцыйным візітам.

З Нацыянальнага аэрапорта дэлегацыя адправілася на цырымонію ўскладання кветак да манумента Перамогі і помніка Герою Савецкага Саюза Джумашу Асаналіеву.

Чакаецца, што старшыня Кабінета міністраў Кыргызстана возьме ўдзел у пасяджэннях Савета кіраўнікоў урадаў СНД і Еўразійскага міжурадавага савета, а таксама выступіць на пленарнай сесіі міжнароднай прамысловай выставы Інапрам. Беларусь.

