Суверэнітэт і прымяненне ШІ: што абмяркоўвалі на пасяджэнні II Міжнароднага электаральнага форуму
Суверэнітэт, незалежнасць і бяспека дзяржавы напрамую залежаць ад прававой культуры выбаршчыкаў, упэўнены ўдзельнікі II Міжнароднага электаральнага форуму, які гэтымі днямі праходзіць у Мінску.
Цэнтральнай падзеяй форуму стала пленарнае пасяджэнне, дзе эксперты, навукоўцы, моладзь гаварылі пра ўстойлівасць выбарчага працэсу і падключаліся да пошуку адказаў на сучасныя выклікі.
Лічбавізацыя выбарчага працэсу, прымяненне штучнага інтэлекту і забеспячэнне электаральнага суверэнітэту - гэта ключавыя тэмы, якія гучалі на пленарным пасяджэнні 8 кастрычніка. Гэта цэнтральнае мерапрыемства II Міжнароднага электаральнага форуму. Сюды прыехалі госці з найбліжэйшых краін далёкага замежжа, прывезлі з сабою лепшыя практыкі правядзення выбарчых кампаній і наглядальных місій (падрабязнасці ў відэа).