ЦК Кампартыі Кітая і КДК Беларусі абмеркавалі пытанні процідзеяння карупцыі
Процідзеянне карупцыі і сумесныя праграмы Беларусі і Кітая 22 верасня абмеркавалі ў дзяржкантролі. Старшыня КДК Беларусі Васіль Герасімаў сустрэўся з намеснікам сакратара Цэнтральнай камісіі Кампартыі Кітая па праверцы дысцыпліны Фу Куем.
Беларускі бок дэталёва азнаёміў калег са структурай і паўнамоцтвамі ведамства, асоба адзначыўшы ролю Дэпартамента фінансавых расследаванняў і фінансавага маніторынгу ў процідзеянні эканамічным злачынствам. Абодва бакі пацвердзілі ўзаемны інтарэс да развіцця супрацоўніцтва ў гэтай галіне.
Узаемадзеянне паміж кантрольнымі органамі дзвюх краін носіць шматпланавы характар. КДК актыўна ўдзельнічае ў мерапрыемствах ШАС, а ў 2018 годзе было падпісана двухбаковае пагадненне аб супрацоўніцтве. Адным з яго практычных вынікаў стала бягучая навучальная праграма для прадстаўнікоў дзяржкантролю ў Нанкіне.
Па выніках сустрэчы Васіль Герасімаў прапанаваў выпрацаваць пэўны план супрацоўніцтва паміж кантрольнымі ведамствамі. Завяршыўся візіт экскурсіяй па музеі Камітэта дзяржкантролю, дзе кітайскія прадстаўнікі азнаёміліся з гісторыяй ведамства.