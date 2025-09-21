ЦК Кампартыі Кітая і КДК Беларусі абмеркавалі пытанні процідзеяння карупцыі

Узаемадзеянне паміж кантрольнымі органамі дзвюх краін носіць шматпланавы характар. КДК актыўна ўдзельнічае ў мерапрыемствах ШАС, а ў 2018 годзе было падпісана двухбаковае пагадненне аб супрацоўніцтве. Адным з яго практычных вынікаў стала бягучая навучальная праграма для прадстаўнікоў дзяржкантролю ў Нанкіне.