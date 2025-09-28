3.64 BYN
Турчын распавёў, што дапаможа краінам СНД аператыўна рэагаваць на зменлівыя ўмовы
Фарміраванне гнуткіх стратэгій дапаможа краінам СНД аператыўна рэагаваць на зменлівыя ўмовы. Пра гэта заявіў прэм'ер Беларусі Аляксандр Турчын на пасяджэнні Савета кіраўнікоў урадаў СНД.
29 верасня яно прайшло ў вузкім і пашыраным складах.
Адным з вынікаў з'яўляецца зацвярджэнне стратэгіі навукова-тэхналагічнага развіцця на 2026-2035 гады. Дакумент закліканы вызначыць вектар сумеснага адказу на глабальныя выклікі і ўмацаваць пазіцыі краін Садружнасці ў свеце за кошт паглыблення інтэграцыі ў крытычна важных сферах навукі і тэхналогій. Таксама сёння Савет зацвердзіў канцэпцыю цэнаўтварэння ў будаўнічай дзейнасці ў СНД.
Падчас пасяджэння быў падпісаны план мерапрыемстваў па падрыхтоўцы і правядзенні ў 2026 годзе ў СНД Года аховы здароўя. Наступнае пасяджэнне Савета кіраўнікоў урадаў СНД прыме Ашхабад. Пра гэта паведаміла прэс-служба Выканкама Садружнасці.