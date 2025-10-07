3.69 BYN
У Барысаве прайшло выязное пасяджэнне Савета Рэспублікі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Выязное пасяджэнне Савета Рэспублікі адбылося ў Барысаве. Сярод тэм ахова працы, прафілактыка вытворчага траўматызму, матывацыя работадаўцаў да стварэння бяспечных умоў.
Як прыклад - Барысаўскі камбінат хлебапрадуктаў, дзе такім пытанням надаюць асаблівую ўвагу.
Для даведкі. У Беларусі больш за паўмільёна чалавек працуюць на рабочых месцах са шкоднымі і небяспечнымі ўмовамі (гэта звязана з асаблівасцямі вытворчасці). Такія работнікі атрымліваюць даплаты, спецыяльнае харчаванне плюс датэрміновы выхад на пенсію.
Удзельнікі выязнога пасяджэння асабіста азнаёміліся з вытворчым працэсам.