Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

У Барысаве прайшло выязное пасяджэнне Савета Рэспублікі

Выязное пасяджэнне Савета Рэспублікі адбылося ў Барысаве. Сярод тэм ахова працы, прафілактыка вытворчага траўматызму, матывацыя работадаўцаў да стварэння бяспечных умоў.

Як прыклад - Барысаўскі камбінат хлебапрадуктаў, дзе такім пытанням надаюць асаблівую ўвагу.

Для даведкі. У Беларусі больш за паўмільёна чалавек працуюць на рабочых месцах са шкоднымі і небяспечнымі ўмовамі (гэта звязана з асаблівасцямі вытворчасці). Такія работнікі атрымліваюць даплаты, спецыяльнае харчаванне плюс датэрміновы выхад на пенсію.

Удзельнікі выязнога пасяджэння асабіста азнаёміліся з вытворчым працэсам.

Разделы:

Палітыка