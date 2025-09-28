3.64 BYN
У Беларусь прыбываюць дэлегацыі Еўразійскага міжурадавага савета
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Нацыянальны аэрапорт Мінск працягваюць прыбываць дэлегацыі краін-удзельніц. Аднымі з першых замежных гасцей сталі прадстаўнікі Расіі - кіраўнік Томскай вобласці і губернатар Ульянаўскай, кіраўнікі Пермі і Екацерынбурга.
Таксама ў Мінск ужо прыбылі міністр прамысловасці, шахт і гандлю Ірана, міністр прамысловасці Кубы, намеснік старшыні Кабінета міністраў Туркменістана і прэм'ер-міністр Казахстана.
Мінск стаў цэнтрам прыцягнення. Адразу некалькі буйных мерапрыемстваў пройдуць у гэтыя дні ў беларускай сталіцы - гэта пасяджэнне Савета кіраўнікоў урадаў СНД, пасяджэнне Еўразійскага міжурадавага савета і Міжнародная выстава "ІНАПРАМ. Беларусь".