У Беларусь прыбываюць дэлегацыі Еўразійскага міжурадавага савета

У Нацыянальны аэрапорт Мінск працягваюць прыбываць дэлегацыі краін-удзельніц. Аднымі з першых замежных гасцей сталі прадстаўнікі Расіі - кіраўнік Томскай вобласці і губернатар Ульянаўскай, кіраўнікі Пермі і Екацерынбурга.

Таксама ў Мінск ужо прыбылі міністр прамысловасці, шахт і гандлю Ірана, міністр прамысловасці Кубы, намеснік старшыні Кабінета міністраў Туркменістана і прэм'ер-міністр Казахстана.

Мінск стаў цэнтрам прыцягнення. Адразу некалькі буйных мерапрыемстваў пройдуць у гэтыя дні ў беларускай сталіцы - гэта пасяджэнне Савета кіраўнікоў урадаў СНД, пасяджэнне Еўразійскага міжурадавага савета і Міжнародная выстава "ІНАПРАМ. Беларусь".

