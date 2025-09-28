3.64 BYN
У Беларусь прыбываюць дэлегацыі з розных краін для ўдзелу ў маштабных падзеях
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У найбліжэйшыя дні Мінск стане цэнтральнай пляцоўкай вялікай палітыкі. У сталіцы Беларусі стартуюць адразу некалькі маштабных падзей - пасяджэнне Савета кіраўнікоў урадаў СНД, пасяджэнне Еўразійскага міжурадавага савета і Міжнародная выстава "ІНАПРАМ. Беларусь".
У Нацыянальны аэрапорт Мінск працягваюць прыбываць дэлегацыі краін-удзельніц. Сярод іх Іран. Адным з першых замежных гасцей беларускай сталіцы стаў міністр прамысловасці, шахт і гандлю Махамад Атабак.