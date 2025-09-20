3.64 BYN
У Беларусь з візітам прыбыў член Пастаяннага камітэта Палітбюро ЦК Кампартыі Кітая
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь і Кітай дынамічна рухаюцца наперад у духу всепагоднага і ўсебаковага стратэгічнага партнёрства. Беларусь наведаў член Пастаяннага камітэта Палітбюро ЦК Кампартыі Кітая Лі Сі.
Ужо адбыліся кароткія перамовы з кіраўніком Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Дзмітрыем Крутым.
У праграме - важныя сустрэчы з вышэйшымі службовымі асобамі, наведванне беларуска-кітайскіх вытворчасцяў, якія паспяхова працуюць.
Беларуска-кітайскія адносіны знаходзяцца на высокім узроўні развіцця - устойлівы рост паказвае гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва. Важную ролю адыгрываюць і праекты Кітайска-беларускага індустрыяльнага парка, а таксама сумесныя праекты ў рамках ініцыятывы "Адзін пояс і адзін шлях".