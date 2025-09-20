3.64 BYN
У Беларусь з візітам прыбыў член Пастаяннага камітэта Палітбюро ЦК КПК
Беларусь і Кітай працягваюць развіваць супрацоўніцтва. У нашай краіне з візітам член Пастаяннага камітэта Палітбюро ЦК КПК, сакратар Цэнтральнай камісіі па праверцы дысцыпліны Лі Сі. Самалёт госця прызямліўся напярэдадні вечарам у Нацыянальным аэрапорце Мінск.
Пасля прылёту адбыліся кароткія перамовы з кіраўніком Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Дзмітрыем Крутым. Беларуска-кітайскія адносіны знаходзяцца на высокім узроўні развіцця. На працягу 33 гадоў з моманту ўсталявання дыпадносін узаемадзеянне захоўвае добрую дынаміку. Устойлівы рост паказвае гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва.
Важную ролю адыгрываюць такія праекты, як Кітайска-Беларускі індустрыяльны парк і сумесныя ініцыятывы, напрыклад, у рамках "Аднаго пояса, аднаго шляху".