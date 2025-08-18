У Беларусі з візітам знаходзіцца парламенцкая дэлегацыя з Інданезіі

Беларусь працягвае наладжваць канструктыўны дыялог з азіяцкімі краінамі. Гэтымі днямі ў нашай краіне з візітам - парламенцкая дэлегацыя з Інданезіі. Праграма ў Савета народных прадстаўнікоў у Мінску насычаная.

Адзначым, дыпламатычным адносінам дзяржаў ужо больш як 3 дзясяткі гадоў. На працягу ўсяго часу Мінск і Джакарта падтрымлівалі адносіны. І сёння Інданезія застаецца нашым важным і перспектыўным партнёрам у Паўднёва-Усходняй Азіі. У 2024 годзе тавараабарот вырас на 38 %, у першую чаргу - за кошт АПК і харчовай прамысловасці.