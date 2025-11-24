3.69 BYN
У Маскве пройдзе пасяджэнне калегій МЗС Беларусі і Расіі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сумесныя знешнепалітычныя падыходы, функцыянаванне Саюзнай дзяржавы, двухбаковае супрацоўніцтва і выкарыстанне "мяккай сілы". Гэтыя тэмы абмяркуюць 25 лістапада на палях пасяджэння калегій МЗС Беларусі і Расіі.
Кіраўнік беларускага знешнепалітычнага ведамства Максім Рыжанкоў знаходзіцца з візітам у Маскве па запрашэнні свайго калегі Сяргея Лаўрова. Па выніках мерапрыемства чакаецца падпісанне пастановы калегіі і плана кансультацый паміж МЗС на 2026 год.