3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
Расія і Украіна правялі абмен ваеннапалоннымі па формуле "185 на 185"
На тэрыторыі Гомельскай вобласці Расія і Украіна абменьваюцца ваеннапалоннымі па формуле "185 на 185". У выніку абмену дадому хутка таксама вернуцца і пяцёра цывільных з кожнага боку. Беларускі бок чарговы раз выступае ў ролі міратворца і дапамагае людзям вярнуцца дадому.
Працэс запушчаны. Расійскі і ўкраінскі бакі абменьваюцца ваеннапалоннымі па формуле "185 на 185". Плюс яшчэ па 5 цывільных з кожнага з бакоў.
Дарэчы, ваеннапалонныя да апошняга не ведалі, куды яны едуць, што з імі будзе і што ўжо неўзабаве яны абнімуцца са сваімі блізкімі і апынуцца дома. Момант, якога ўсе вельмі чакалі.
Адзначым, што працэс абмену ваеннапалоннымі - складаны ў падрыхтоўцы і патрабуе цярпення ад усіх бакоў, у тым ліку ад таго, які дапамагае арганізоўваць гэтую працэдуру.
Расійскі борт Іл-76 з украінскімі ваеннапалоннымі прыбыў каля 10 раніцы. Неба сёння яснае і цалкам спрыяе правядзенню гуманітарнай місіі. Прызямлення самалёта на беларускай тэрыторыі чакалі аўтобусы з вадзіцелямі і медыкі, каб у выпадку неабходнасці аказаць дапамогу.
Усе палонныя, якія трапілі ў спісы на абмен, кажучы афіцыйнай мовай, прыдатныя для транспарціроўкі. Аднак у сілу ўзросту або спадарожных захворванняў у шляху камусьці можа стаць дрэнна. На гэты раз аднаму з прыбыўшых людзей сапраўды спатрэбілася дапамога - яе адразу аказалі ў машыне хуткай.
Калі першыя фармальнасці былі выкананыя, калона з аўтобусаў і рэанімабілей у суправаджэнні накіраваліся да мяжы.
Пункт пропуску "Новая Гута" ўжо не першы раз становіцца месцам для дыялогу Расіі і Украіны. Беларусь ведае каштоўнасць кожнага жыцця, а таму да далікатнага пытання падыходзіць з поўнай адказнасцю - і нам у гэтым давяраюць.