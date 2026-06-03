Расія і Украіна правялі абмен ваеннапалоннымі па формуле "185 на 185"

Усе палонныя, якія трапілі ў спісы на абмен, кажучы афіцыйнай мовай, прыдатныя для транспарціроўкі. Аднак у сілу ўзросту або спадарожных захворванняў у шляху камусьці можа стаць дрэнна. На гэты раз аднаму з прыбыўшых людзей сапраўды спатрэбілася дапамога - яе адразу аказалі ў машыне хуткай.