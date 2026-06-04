Прэзідэнт Ганы прыбыў у Брэст з рабочым візітам

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0104cc58-4150-4bb0-ad67-62d3e9776e10/conversions/b51bbcdb-1786-42ad-b930-0b82b08aa991-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0104cc58-4150-4bb0-ad67-62d3e9776e10/conversions/b51bbcdb-1786-42ad-b930-0b82b08aa991-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0104cc58-4150-4bb0-ad67-62d3e9776e10/conversions/b51bbcdb-1786-42ad-b930-0b82b08aa991-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0104cc58-4150-4bb0-ad67-62d3e9776e10/conversions/b51bbcdb-1786-42ad-b930-0b82b08aa991-xl-___webp_1920.webp 1920w

Прэзідэнт Ганы Джон Драмані Махама 6 чэрвеня прыбыў з рабочым візітам у Брэст. У аэрапорце яго вітаў старшыня Брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык, піша БЕЛТА.

У Брэсцкай вобласці лідар афрыканскай краіны правядзе дзелавыя перагаворы. Праграма прадугледжвае наведванне некаторых аб'ектаў. У прыватнасці, у сферы інтарэсаў - дзейнасць прадпрыемства "Савушкін прадукт".

Пётр Пархомчык акцэнтаваў увагу, што пытанні дыверсіфікацыі экспарту ў прыярытэце. Пошук і адкрыццё новых рынкаў вядзецца пастаянна. "Афрыка - адзін з асноўных рынкаў, на якім ёсць магчымасці для многіх вытворцаў, каб заняць пэўныя пазіцыі і ажыццяўляць пастаўкі. Рынак вельмі складаны. Патрэбная настойлівасць - тады можна дасягнуць вынікаў", - падкрэсліў ён.

Старшыня Брэсцкага аблвыканкама адзначыў, што ў 2024 годзе ён сустракаўся з Джонам Драмані Махамам. Гэта дало штуршок для экспарту прадукцыі ў Гану. "Гэта абсалютна розная прадукцыя. Яна палюбілася ўжо ў Гане, мае свайго кліента. Аб'ёмы павялічваюцца, - сказаў кіраўнік Брэсцкай вобласці. - Правядзём перагаворы з прэзідэнтам Ганы. Ёсць магчымасць нефармальна паразмаўляць, расказаць пра моцныя бакі Брэсцкага рэгіёна і на аснове гэтага выбудаваць нашу работу на перспектыву".