3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
Прэзідэнт Ганы прыбыў у Брэст з рабочым візітам
Прэзідэнт Ганы Джон Драмані Махама 6 чэрвеня прыбыў з рабочым візітам у Брэст. У аэрапорце яго вітаў старшыня Брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык, піша БЕЛТА.
У Брэсцкай вобласці лідар афрыканскай краіны правядзе дзелавыя перагаворы. Праграма прадугледжвае наведванне некаторых аб'ектаў. У прыватнасці, у сферы інтарэсаў - дзейнасць прадпрыемства "Савушкін прадукт".
Пётр Пархомчык акцэнтаваў увагу, што пытанні дыверсіфікацыі экспарту ў прыярытэце. Пошук і адкрыццё новых рынкаў вядзецца пастаянна. "Афрыка - адзін з асноўных рынкаў, на якім ёсць магчымасці для многіх вытворцаў, каб заняць пэўныя пазіцыі і ажыццяўляць пастаўкі. Рынак вельмі складаны. Патрэбная настойлівасць - тады можна дасягнуць вынікаў", - падкрэсліў ён.
Старшыня Брэсцкага аблвыканкама адзначыў, што ў 2024 годзе ён сустракаўся з Джонам Драмані Махамам. Гэта дало штуршок для экспарту прадукцыі ў Гану. "Гэта абсалютна розная прадукцыя. Яна палюбілася ўжо ў Гане, мае свайго кліента. Аб'ёмы павялічваюцца, - сказаў кіраўнік Брэсцкай вобласці. - Правядзём перагаворы з прэзідэнтам Ганы. Ёсць магчымасць нефармальна паразмаўляць, расказаць пра моцныя бакі Брэсцкага рэгіёна і на аснове гэтага выбудаваць нашу работу на перспектыву".
Брэстчына нарошчвае супрацоўніцтва з дзяржавамі Афрыканскага кантынента. Так, у студзені - красавіку 2026 года тавараабарот вырас больш як утрая ў параўнанні з аналагічным перыядам 2025-га. Рэгіён кратна нарасціў аб'ёмы экспарту. Прадпрыемствы Брэсцкай вобласці адгружаюць афрыканскім партнёрам сярод іншага солад, рапсавы алей, прадукты для кармлення жывёл, фанеру і іншую прадукцыю. Імпарт складаюць, напрыклад, кансерваваныя масліны, фрукты і плады, кава, лекавыя сродкі.