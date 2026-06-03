3.83 BYN
2.81 BYN
3.26 BYN
Маштабна, гучна і смачна - трэці дзень работы "БЕЛАГРА-2026"
Аўтар:Анастасія Стралкоўская
Аграпрамысловы тыдзень у самым разгары! 4 ліпеня - трэці дзень работы выставы "БЕЛАГРА-2026". Маштабна, гучна і, як заўсёды, смачна! На пляцоўках сабраліся сотні наведвальнікаў, якія шукаюць яркіх уражанняў, і сотні кампаній, нацэленых на пошук новых партнёраў. Дарэчы, сёлета аграфорум устанавіў рэкорд па колькасці ўдзельнікаў - іх амаль 600. Раскажам пра найбуйнейшую выставу сельскагаспадарчых дасягненняў на прасторах СНД (гл. відэа).