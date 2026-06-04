3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
На Санкт-Пецярбург учынена маштабная атака БПЛА
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Санкт-Пецярбург трапіў пад масіраваны ўдар дронаў. Пра гэта паведаміў губернатар Аляксандр Бяглоў, піша РІА Навіны.
"Раніцай 6 чэрвеня на Пецярбург учынена маштабная атака беспілотных сродкаў ваеннага прызначэння. Працуюць сродкі СПА", - напісаў ён на платформе "Макс".
Бяглоў заклікаў жыхароў заставацца дома і не выходзіць на вуліцу. Магчымы перабоі мабільнага інтэрнэту. Аэрапорт Пулкава прымае і адпраўляе рэйсы па ўзгадненні.
У сваю чаргу, губернатар Ленінградскай вобласці Аляксандр Драздзенка заявіў аб знішчэнні 141 беспілотніка. Улады зафіксавалі падзенне абломкаў у Лужскім, Воласаўскім і Ламаносаўскім раёнах.