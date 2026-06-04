3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
Маштабны летні праект "Спорт для ўсіх" стартаваў у Мінску
Аўтар:Станіслаў Ліпскі
Самы маштабны летні праект - "Спорт для ўсіх" - стартуе ў Мінску. На пляцоўцы каля Нацыянальнай бібліятэкі другі сезон праграмы адкрывае цэлы марафон энергічных трэніровак, які прадоўжыцца да заходу сонца.
Джампінг, сайклінг, урокі лаціны - толькі малая частка яркага вечара. Акрамя таго, арганізатары прэзентуюць галоўны прыз, які разыграюць сярод самых актыўных удзельнікаў па выніках сезона (падрабязнасці ў відэа).