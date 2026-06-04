3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
Лукашэнка: Беларусь высока цэніць даўнія партнёрскія беларуска-шведскія сувязі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя суайчыннікаў і сябе асабіста павіншаваў народ Швецыі з Нацыянальным днём, піша прэс-служба беларускага лідара.
Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што гэта свята сімвалізуе адзінства, багатую гістарычную спадчыну і трывалыя традыцыі, якія глыбока цэніць народ Швецыі.
"Міралюбнасць і працавітасць, стрыманасць і жыццёвая цярпімасць, імкненне да роўнасці і павага да суседзяў сталі асновай вашай нацыянальнай ідэнтычнасці. Тое ж самае ўласціва і беларусам. На жаль, сёння гэтыя якасці не могуць узаемна праявіцца ў поўнай меры ў двухбаковых адносінах з-за створаных асобнымі недальнабачнымі палітыкамі штучных перашкод", - гаворыцца ў віншаванні.
"Беларусь высока цэніць даўнія партнёрскія беларуска-шведскія сувязі і застаецца гатовай да аднаўлення ўзаемапаважлівага і раўнапраўнага дыялогу дзеля прагрэсу і дабрабыту нашых дзяржаў і народаў, а таксама ўмацавання бяспекі ў рэгіёне", - запэўніў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт Беларусі пажадаў народу Швецыі працвітання і мірнага неба над галавой.