3.64 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
У Мінску адбыліся перамовы Прэзідэнта Беларусі з членам Палітбюро ЦК Кампартыі Кітая Лі Сі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Мінск і Пекін разам працуюць дзеля далейшага ўмацавання партнёрства, яго высокі ўзровень зададзены лідарамі дзяржаў.
У Мінск ізноў прыехала з візітам прадстаўнічая дэлегацыя з Кітая. Яе узначальвае Лі Сі - член Пастаяннага камітэта Палітбюро ЦК Кампартыі Кітая, сакратар Цэнтральнай камісіі па праверцы дысцыпліны.
Госці ўжо наведалі ключавыя беларуска-кітайскія пляцоўкі.
А 22 верасня наконт перспектыў гавораць у Палацы Незалежнасці. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў: гатовы абмяркоўваць любыя пытанні як двухбаковага супрацоўніцтва, так і рэгіянальнага.
У кітайскай дэлегацыі шырокая праграма візіту. Госці правядуць перамовы ў беларускім парламенце, сустрэнуцца з прадстаўнікамі палітычных партый нашай краіны. 23 верасня візіт прадоўжыцца.