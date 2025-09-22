Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Мінску адбыліся перамовы Прэзідэнта Беларусі з членам Палітбюро ЦК Кампартыі Кітая Лі Сі

Мінск і Пекін разам працуюць дзеля далейшага ўмацавання партнёрства, яго высокі ўзровень зададзены лідарамі дзяржаў.

У Мінск ізноў прыехала з візітам прадстаўнічая дэлегацыя з Кітая. Яе узначальвае Лі Сі - член Пастаяннага камітэта Палітбюро ЦК Кампартыі Кітая, сакратар Цэнтральнай камісіі па праверцы дысцыпліны.

Госці ўжо наведалі ключавыя беларуска-кітайскія пляцоўкі.

А 22 верасня наконт перспектыў гавораць у Палацы Незалежнасці. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў: гатовы абмяркоўваць любыя пытанні як двухбаковага супрацоўніцтва, так і рэгіянальнага.

У кітайскай дэлегацыі шырокая праграма візіту. Госці правядуць перамовы ў беларускім парламенце, сустрэнуцца з прадстаўнікамі палітычных партый нашай краіны. 23 верасня візіт прадоўжыцца.

