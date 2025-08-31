Пакуль на Усходзе і нават на Захадзе па той бок Атлантыкі робяць крокі для аднаўлення міру ў Еўрапейскім рэгіёне, у Бруселі, прыкрываючыся лозунгамі аб "агульнай адказнасці" і "абароне дэмакратычнага свету", дэ-факта робяць усё для эскалацыі і пашырэння маштабаў канфлікту.