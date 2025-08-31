3.69 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
У МЗС пракаменціравалі візіт фон дэр Ляен у прыгранічныя з Беларуссю краіны ЕС
Пакуль на Усходзе і нават на Захадзе па той бок Атлантыкі робяць крокі для аднаўлення міру ў Еўрапейскім рэгіёне, у Бруселі, прыкрываючыся лозунгамі аб "агульнай адказнасці" і "абароне дэмакратычнага свету", дэ-факта робяць усё для эскалацыі і пашырэння маштабаў канфлікту.
У МЗС Беларусі пракаменціравалі ваяж кіраўніка Еўракамісіі фон дэр Ляен у прыгранічныя з Беларуссю краіны ЕС.
Руслан Варанкоў, начальнік упраўлення інфармацыі і лічбавай дыпламатыі - прэс-сакратар МЗС Беларусі:
"Гатовы паўтарыць яшчэ раз: Беларусь ні з кім не ваюе і ваяваць не збіраецца. Не мы вядзём агрэсіўную і адкрыта мілітарысцкую палітыку. Не мы пастаянна павялічваем выдаткі на ваенныя патрэбы. Не мы ўпарта ствараем вобраз ворага са свайго суседа. Мільярдныя сумы са сродкаў еўрапейскіх падаткаплацельшчыкаў ідуць не на ўмацаванне міру і бяспекі ў нашым рэгіёне, а на распальванне канфлікту і нагнятанне сітуацыі".
Паказальная паездка фон дэр Ляен - пустое марнаванне часу з пункта погляду якіх-небудзь зрухаў да паляпшэння сітуацыі на мяжы Беларусі з краінамі ЕС. А бяздумная і па сутнасці ў вышэйшай ступені безадказная палітыка еўрапейскіх бюракратаў - гэта прамая пагроза для будучыні самой Еўропы, падкрэслілі ў МЗС Беларусі.