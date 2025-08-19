У Палацы Незалежнасці ўсё гатова для сустрэчы Прэзідэнтаў Беларусі і Ірана

Сустрэча кіраўнікоў дзяржаў пройдзе ў Палацы Незалежнасці ў вузкім і пашыраным фарматах. Пасля адбудзецца падпісанне шэрагу двухбаковых дакументаў. Плануецца, што прэзідэнты абмяркуюць супрацоўніцтва ў сферах гандлю, інвестыцый і прамысловай кааперацыі, рэалізацыю сумесных ініцыятыў у навуцы, тэхналогіях, адукацыі, а таксама ўзаемадзеянне дзяржаў у рамках міжнародных структур (гл. у відэа).