Вальфовіч: Дэструктыўная рыторыка ў дачыненні да нашай краіны сёння нарастае
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Нягледзячы на мірную рыторыку і ініцыятывы Беларусі, узровень пагроз вакол нашай краіны нарастае. На гэтым зрабіў акцэнт дзяржсакратар Савета бяспекі Беларусі Аляксандр Вальфовіч падчас наведвання шэрагу прадпрыемстваў у Аршанскім раёне.
Ён звярнуў увагу на няпростае становішча ў свеце, а таксама спробы дэстабілізацыі абстаноўкі ў нашай краіне, якія не спыняюцца з боку ў тым ліку збеглых і іх заходніх куратараў. Акрамя таго, на Савет бяспекі ўскладзена задача па кантролі выканання задач для забеспячэння паставак новых узораў узбраення ва Узброеныя сілы і іншыя ваенныя арганізацыі краіны.
Аляксандр Вальфовіч таксама падкрэсліў, што Беларусь не ставіць у основу асноў пытанні мілітарызацыі і павелічэння колькасці Узброеных сіл.