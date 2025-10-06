3.68 BYN
Віцэ-прэм'еры Беларусі і Амана правялі сустрэчу па пытаннях абароны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Дыялог Беларусі і Амана стане прыкладам давернага і ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва дружалюбных краін. Пра гэта сёння было заяўлена ва ўрадзе: беларускі віцэ-прэм'ер правёў сустрэчу з віцэ-прэм'ерам Амана па пытаннях абароны.
Бакі зверылі пазіцыі пасля насычаных і плённых перамоў лідараў. Адзначана, што Мінск і Маскат адкрываюць новую старонку ўзаемадзеяння. Для далейшага супрацоўніцтва па многіх кірунках створана трывалая база. Падпісаная дарожная карта стане планам сумесных дзеянняў па развіцці кааперацыі ў пэўных сферах.
Зроблены крокі для абмену бізнес-дэлегацыямі і развіцця турызму. Узаемная адмена віз значна спросціць двухбаковыя кантакты. Важны вынік - дамоўленасць аб запуску сумесных інвестпраектаў.