Які парадак дня III Беларуска-ўзбекскага жаночага бізнес-форуму
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Для Беларусі Узбекістан уяўляе асаблівую цікавасць у сферы моладзевай палітыкі, бо каля 60 % насельніцтва гэтай краіны складаюць маладыя людзі.
Важна вывучыць паспяховыя практыкі, рэалізаваныя ў дзяржаўнай моладзевай палітыцы, а таксама ў развіцці творчага і навуковага патэнцыялу. Аб гэтым будуць гаварыць на тэматычнай секцыі III Беларуска-ўзбекскага жаночага бізнес-форуму.
На палях форуму плануецца падпісанне пакета пагадненняў паміж моладзевымі парламенцкімі структурамі і грамадскімі аб'яднаннямі.