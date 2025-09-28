Глядзець анлайнПраграма ТБ
"Зараз час інтэнсіўных кантактаў" - Каранік пра супрацоўніцтва Беларусі і Томскай вобласці

Беларуска-расійскія адносіны працягваюць актыўна развівацца. У нашай краіне гэтымі днямі працуе і дэлегацыя Томскай вобласці на чале з Уладзімірам Мазурам.

Адбылася рабочая сустрэча са старшынёй Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Уладзімірам Каранікам. Візіт нацэлены на ўмацаванне двухбаковых сувязяў і ахоплівае як дзелавую, так і культурную сферы (глядзіце відэа).

