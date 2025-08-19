Значны дзень для беларуска-іранскіх адносін. Прэзідэнты дзвюх краін правядуць перамовы

У Беларусь з афіцыйным візітам прыбыў Прэзідэнт Ірана Масуд Пезешкіян. Самалёт лідара Ірана прызямліўся напярэдадні позна вечарам у Нацыянальным аэрапорце. Ля трапа Пезешкіяна сустракалі міністр прамысловасці Беларусі Андрэй Кузняцоў, прадстаўнікі МЗС і пасол нашай краіны ў Тэгеране Дзмітрый Кальцоў. Адразу па прылёце прэзідэнт Ірана накіраваўся ў сталіцу, дзе ўсклаў вянок да манумента Перамогі і ўшанаваў памяць герояў, якія абаранілі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

20 жніўня Аляксандр Лукашэнка правядзе перамовы з прэзідэнтам Ірана. Сустрэча кіраўнікоў дзяржаў пройдзе ў Палацы Незалежнасці ў вузкім і пашыраным фарматах. Плануецца падпісанне двухбаковых дакументаў, накіраваных на пашырэнне партнёрства дзвюх краін.



На парадку дня пытанні супрацоўніцтва ў сферах гандлю, інвестыцый і прамысловай кааперацыі, рэалізацыя сумесных ініцыятыў у навуцы, тэхналогіях, адукацыі. А таксама ўзаемадзеянне дзяржаў у рамках міжнародных структур, у тым ліку ЕАЭС, ШАС, БРІКС, ААН. У цэнтры ўвагі - рэгіянальная і міжнародная бяспека.