22 жніўня Прэзідэнт Беларусі дае інтэрв'ю Медыякарпарацыі Кітая

У пятніцу, 22 жніўня, Прэзідэнт дае інтэрв'ю Медыякарпарацыі Кітая CGTN, аднаму з найбуйнейшых медыякангламератаў у свеце.

Размова пройдзе напярэдадні буйных міжнародных мерапрыемстваў у Кітаі - саміту ШАС і парада Перамогі ў Пекіне, куды ў ліку сусветных лідараў запрошаны і кіраўнік беларускай дзяржавы.

Плануецца, што інтэрв'ю Аляксандра Лукашэнкі пакажуць у праграме "Дыялог на высокім узроўні". Гэта адзіная ў Кітаі штотыднёвая праграма, якая транслюецца на дзвюх мовах - кітайскай і англійскай на каналах CCTV і CGTN.

Яе гасцямі за апошнія гады сталі звыш 130 вядомых сусветных палітыкаў. Усяго ў складзе медыякарпарацыі больш за 50 тэлеканалаў, звыш 20 дыяпазонаў радыёчастот для вяшчання ўнутры Кітая і праграмы на 44 мовах для міжнароднай аўдыторыі.