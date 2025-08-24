Глядзець анлайнПраграма ТБ
25 жніўня Аляксандр Лукашэнка сустрэнецца з губернатарам Валагодскай вобласці

Гэты тыдзень у графіку Прэзідэнта Беларусі пачнецца з беларуска-расійскага парадку. Аляксандр Лукашэнка правядзе сустрэчу з губернатарам Валагодскай вобласці Георгіем Філімонавым у Палацы Незалежнасці.

Кіраўнік дзяржавы і губернатар абмяркуюць, дзе шукаць новыя пункты росту, у якіх сферах адкрываюцца магчымасці для супрацоўніцтва.

Усе падрабязнасці глядзіце ў выпусках на "Першым інфармацыйным".