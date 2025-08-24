3.70 BYN
25 жніўня Аляксандр Лукашэнка сустрэнецца з губернатарам Валагодскай вобласці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9b01824-a91a-48c0-a6db-bfd8c57035bd/conversions/287815fd-09c4-49df-80bb-0ee4d7986b7b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9b01824-a91a-48c0-a6db-bfd8c57035bd/conversions/287815fd-09c4-49df-80bb-0ee4d7986b7b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9b01824-a91a-48c0-a6db-bfd8c57035bd/conversions/287815fd-09c4-49df-80bb-0ee4d7986b7b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9b01824-a91a-48c0-a6db-bfd8c57035bd/conversions/287815fd-09c4-49df-80bb-0ee4d7986b7b-xl-___webp_1920.webp 1920w
Гэты тыдзень у графіку Прэзідэнта Беларусі пачнецца з беларуска-расійскага парадку. Аляксандр Лукашэнка правядзе сустрэчу з губернатарам Валагодскай вобласці Георгіем Філімонавым у Палацы Незалежнасці.
Кіраўнік дзяржавы і губернатар абмяркуюць, дзе шукаць новыя пункты росту, у якіх сферах адкрываюцца магчымасці для супрацоўніцтва.
Усе падрабязнасці глядзіце ў выпусках на "Першым інфармацыйным".