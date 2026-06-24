3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
"Цягнік Перамогі" прыбыў у Гомель
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Перасовачная экспазіцыя "Цягнік Перамогі" прыбыла ў Гомель. Унікальны перасовачны музей ужо пяты раз курсіруе па ўсёй Беларусі.
Яго экспазіцыя - гэта інтэрактыўнае падарожжа ў мінулае, прысвечанае подзвігу савецкага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 10 вагонаў - 10 раздзелаў гісторыі. Дзякуючы мультымедыйным тэхналогіям і рэалістычным дэкарацыям наведвальнікі могуць максімальна дакладна адчуць атмасферу таго часу. Дакрануцца да гісторыі дапамагае аўдыягід. Аповед вядзецца ад асобы машыніста паравоза Лідзіі. Правобразам гераіні стала Алена Чухнюк, машыніст лакаматыўнага дэпо Гомель.
У Гомелі экспазіцыя прабудзе 2 дні. Затым "Цягнік Перамогі" адправіцца ў Магілёў.