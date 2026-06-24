26 чэрвеня Віцебск адзначае адразу 2 святочныя даты

Пасля адступлення праціўніка савецкія войскі сустракалі ўсяго 118 жыхароў. Больш за 90 % будынкаў было разбурана. Адроджаны з руін, сёння Віцебск - гэта прамысловы, турыстычны, культурны цэнтр, вядомы сваімі фестывальнымі традыцыямі і гасціннасцю.

У выхадныя Віцебск адзначыць 1052-і дзень нараджэння. Да знакавай даты горад прыкметна змяніўся. У аснове святочнага афармлення - вітражная эстэтыка, якая адлюстроўвае багацце культурных традыцый і гістарычную самабытнасць абласнога цэнтра. У праграме свята ўручэнне прэміі "Віцябчанін года", канцэрты, кірмашы.