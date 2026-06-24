3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
Удзельнікі IV Міжнароднага антыфашысцкага кангрэса наведалі мемарыяльны комплекс "Трасцянец"
26 чэрвеня ўдзельнікі IV Міжнароднага антыфашысцкага кангрэса наведалі мемарыяльны комплекс "Трасцянец".
На тэрыторыі мемарыяльнага комплексу "Трасцянец" ля манумента ахвярам лагера смерці завяршылася цырымонія ўскладання кветак, якая стала ключавой падзеяй IV Міжнароднага антыфашысцкага кангрэса.
Удзельнікі форуму, а гэта дэлегаты з дзясяткаў краін, ушанавалі памяць сотняў тысяч мірных грамадзян і ваеннапалонных, знішчаных нацыстамі на беларускай зямлі.
Памяць аб тых падзеях сёння гучыць асабліва востра. На думку ўдзельнікаў кангрэса, мерапрыемства выключна важнае, таму што неанацызм і неафашызм сёння ўзнімаюць галаву па ўсім свеце.
Сёлета на кангрэсе асабліва гучыць думка, што ў адзіночку з гэтай пагрозай не справіцца (гэтак жа, як і ў гады Вялікай Айчыннай), для перамогі над фашызмам патрэбна аб'яднанне ўсіх прагрэсіўных сіл. Падчас форуму прагучала прапанова стварыць міжнародны антыфашысцкі камітэт - структуру, якая каардынавала б барацьбу з неанацызмам па ўсім свеце.