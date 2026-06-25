Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Выстава-кірмаш у рамках Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі працуе ў "БелЭкспа"

Дзелавая праграма Форуму рэгіёнаў завяршылася, але 27 чэрвеня Мінск працягне жыць атмасферай важнай саюзнай падзеі.

Выстава-кірмаш беларускіх і расійскіх вытворцаў адчыніць дзверы для ўсіх ахвотнікаў. Экспазіцыя падзелена на 2 часткі. На вулічнай прадэманстраваны перадавыя мадэлі тэхнікі, якая выпускаецца ў дзвюх краінах, у тым ліку па лініі імпартазамяшчэння. А ўнутры знаходзіцца вялікі павільён са смачнымі пачастункамі і вырабамі ад народных умельцаў. Кожная вобласць пастараецца здзівіць чымсьці асаблівым.

Па традыцыі да "БелЭкспа" сёння будуць хадзіць дадатковыя бясплатныя аўтобусы ад станцый метро "Акадэмія навук" і "Пушкінская". Паспяшайцеся ўбачыць саюзныя дасягненні і нават паспрабаваць іх на смак.

Разделы:

Грамадства

Теги:

БелЭкспоФорум регионов