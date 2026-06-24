3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
Вынікі XIII Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі - больш за 300 пагадненняў і каля 500 дамоў
Аўтар:Лізавета Сіняк
Для Мінскай вобласці XIII Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі - сапраўдны іспыт. Трэба было не проста арганізаваць сустрэчы на вышэйшым узроўні, але і паказаць лепшыя бакі: эканамічны патэнцыял, гасціннасць, культурную самабытнасць.
Калі эканоміка сустракаецца з гастраноміяй, дзелавыя пытанні вырашаюцца не толькі за сталом перамоў, але і падчас дэгустацыі. А хочаце даведацца, які форум на смак? Гэта гарачыя дранікі, вытрыманыя сыры і мядовыя пернікі.
Акрамя падпісаных дакументаў, у пакетах госці павезлі з сабой кнігу "Міншчына гасцінная", а таксама беларускі тэкстыль, кераміку або варэнне з хваёвых шышак. Кожны па-рознаму расмакаваў Беларусь (гл. відэа).