3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
Беларусь патрабуе ў ААН асуджэння актаў насілля
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь працягвае дабівацца асуджэння актаў насілля супраць сваіх грамадзян на розных пляцоўках ААН.
Напярэдадні з рэзкай заявай наконт атакі на пасажыраў аўтобуса ў Бранскай вобласці выступіў прадстаўнік Беларусі Дзмітрый Красоўскі. Падчас свайго выступлення ў штаб-кватэры ААН у Кеніі ён рашуча асудзіў любыя акты насілля, накіраваныя супраць мірных грамадзян, і падкрэсліў неабходнасць неадкладнага, аб'ектыўнага расследавання трагедыі з аўтобусам.
Беларусь таксама дабіваецца правядзення тэрміновага пасяджэння Савета Бяспекі ААН у сувязі з атакай пад Бранскам, дзе загінула беларуска і некалькі дзяцей былі паранены. Патрабаванне Мінска сабраць Савет Бяспекі ААН падтрымала Расія.