Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Беларусь патрабуе ў ААН асуджэння актаў насілля

Беларусь працягвае дабівацца асуджэння актаў насілля супраць сваіх грамадзян на розных пляцоўках ААН.

Напярэдадні з рэзкай заявай наконт атакі на пасажыраў аўтобуса ў Бранскай вобласці выступіў прадстаўнік Беларусі Дзмітрый Красоўскі. Падчас свайго выступлення ў штаб-кватэры ААН у Кеніі ён рашуча асудзіў любыя акты насілля, накіраваныя супраць мірных грамадзян, і падкрэсліў неабходнасць неадкладнага, аб'ектыўнага расследавання трагедыі з аўтобусам.

Беларусь таксама дабіваецца правядзення тэрміновага пасяджэння Савета Бяспекі ААН у сувязі з атакай пад Бранскам, дзе загінула беларуска і некалькі дзяцей былі паранены. Патрабаванне Мінска сабраць Савет Бяспекі ААН падтрымала Расія.

Разделы:

ЗдарэнніМінскЧП

Теги:

ООНБеларусь