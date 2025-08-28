Глядзець анлайнПраграма ТБ
Адносіны c Кітаем, ШАС і ўкраінскі канфлікт: Лукашэнка даў вялікае інтэрв'ю Медыякарпарацыі Кітая

Адносіны Беларусі і Кітая, узаемадзеянне нашай краіны з уплывовай Шанхайскай арганізацыяй супрацоўніцтва, а таксама меркаванне Аляксандра Лукашэнкі аб украінскім крызісе і ролі Трампа (як пасрэдніка) у перагаворным працэсе - Прэзідэнт Беларусі даў вялікае інтэрв'ю кітайскай Медыякарпарацыі.

Яно выйшла ў Кітаі 29 жніўня, літаральна напярэдадні камандзіроўкі Аляксандра Лукашэнкі ў КНР. Там днямі адбудзецца саміт ШАС і парад Перамогі, куды сярод сусветных лідараў запрошаны кіраўнік беларускай дзяржавы (падрабязнасці ў відэа).