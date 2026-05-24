Агульная памяць і эканамічны патэнцыял: Лукашэнка і Мініханаў правялі перамовы ў Палацы Незалежнасці
Аўтар:Кацярына Круталевіч
Агульная памяць, патэнцыял эканомікі і падабенства Мінска і Казані - у Палацы Незалежнасці 25 мая прайшлі перамовы Прэзідэнта Беларусі і кіраўніка Рэспублікі Татарстан. Аляксандр Лукашэнка прыняў Рустама Мініханава.
У прыярытэце развіваць супрацоўніцтва паміж краінамі. Дэлегацыю асабліва зацікавіла наша халяльная прадукцыя, тавары лёгкай прамысловасці і, вядома, тэхніка (гарадская, сельскагаспадарчая, для асабістага карыстання).
Паралельна ў Мінску праводзяць дзелавы бізнес-форум і Дні Казані - усё разам гэта стратэгічна ўмацоўвае супрацоўніцтва і дазваляе двум народам даведацца больш адзін пра аднаго (гл. відэа).