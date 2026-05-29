Лукашэнка параіў народу Арменіі быць вельмі акуратнымі пры выбары далейшага шляху развіцця

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, адказваючы на ​пытанні журналістаў пасля саміту ЕАЭС у Астане, параіў народу Арменіі быць вельмі акуратнымі пры выбары далейшага шляху развіцця разам з ЕАЭС або ЕС, паведамляе БЕЛТА.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што многія заявы робяцца цяпер у Арменіі ў сувязі з маючымі адбыцца парламенцкімі выбарамі, якія запланаваны на 7 чэрвеня. Па той жа прычыне ініцыююцца размовы пра магчымы выхад краіны з ЕАЭС і курс на ўступленне ў Еўрасаюз. Лідары ЕАЭС у сувязі з гэтым прынялі сумесную заяву па выніках саміту ў Астане, дзе выступілі за правядзенне ў Арменіі адпаведнага рэферэндуму.