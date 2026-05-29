Наўроцкі прапанаваў пазбавіць Зяленскага ордэна Белага арла і спыніць пастаўкі зброі
Адносіны Варшавы і Кіева працягваюць імкліва абвастрацца. У польскім Сейме ўжо прапанавалі перагледзець міграцыйную палітыку і сур'ёзна ўзмацніць кантроль на мяжы. Але галоўным патрабаваннем дэпутатаў стала спыненне транзіту зброі ў Кіеў і поўная адмова ад удзелу ў чужой вайне. Падставай для такога рэзкага пагаршэння рыторыкі ў адрас Украіны паслужылі нядаўнія скандальныя дзеянні кіеўскага рэжыму.
Спачатку ва Украіне з ушанаваннямі перапахавалі памагатага нацыстаў Андрэя Мельніка, а затым аднаму з падраздзяленняў Узброеных сіл Украіны прысвоілі найменне "імя герояў УПА" (Украінскай паўстанцкай арміі. - Заўв. рэд.).
У адказ на гэта Наўроцкі запатрабаваў неадкладна пазбавіць Зяленскага вышэйшай дзяржузганароды Польшчы - ордэна Белага арла. Польскія парламентарыі ідэю падтрымалі. На іх думку, кіраўнік украінскага рэжыму сваімі дзеяннямі канчаткова апаганіў ганаровую ўзнагароду.