Лукашэнка назваў балбатнёй заявы Зяленскага з пагрозамі ў адрас беларускага боку
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка назваў балбатнёй заявы Уладзіміра Зяленскага з пагрозамі ў адрас беларускага боку. Аб гэтым кіраўнік беларускай дзяржавы заявіў журналістам 29 мая на палях саміту ЕАЭС у Астане, паведамляе БЕЛТА.
Кіраўніка дзяржавы папрасілі пракаменціраваць агрэсіўныя заявы, што гучаць з Кіева, у тым ліку аб нейкіх вызначаных на тэрыторыі Беларусі 500 патэнцыйных цэлях.
"Яны, можа, і вызначылі 500 цэляў. У нас ёсць адна цэль вельмі сур'ёзная з дакладнымі каардынатамі і зусім недалёка ад Беларусі. Гэта ж яны таксама разумеюць", - адзначыў у гэтай сувязі Аляксандр Лукашэнка.
У цэлым жа Прэзідэнт ахарактарызаваў такія заявы з Кіева як балбатню: "Няхай мяне Уладзімір Аляксандравіч (Зяленскі. - Заўв. БЕЛТА) выбачыць за гэта, але гэта балбатня нейкая".
Кіраўнік беларускай дзяржавы таксама адзначыў, што пазіцыя ўкраінскіх вайскоўцаў у дадзеным пытанні іншая. "Вайскоўцы Украіны ніякай вайны з Беларуссю не хочуць. Гэта я ведаю дакладна. Таму што яны разумеюць, што гэта 1500 кіламетраў дадатковага фронту - мяжа. І няпростая мяжа Беларусі і Украіны. Ім гэта трэба? Не", - адзначыў Аляксандр Лукашэнка.
Акрамя таго, Прэзідэнт звярнуў увагу на склад ваенных сіл ва Украіне з боку мяжы з Беларуссю: "Ён, бачыце, 500 цэляў бачыць. Напэўна, калі не сляпы, то і больш убачыць. Але ён павінен разумець, што мы бачым, хто стаіць на мяжы з таго боку. Гэта ж людзі, злоўленыя на вуліцах: небаракі ўкраінцы і воіны так званай тэрытарыяльнай абароны - учарашнія рабочыя, механізатары, калгаснікі і гэтак далей. Гэта што за воіны? Гэта ж гарматнае мяса. Таму мы выдатна бачым. Гэта - балбатня".