Аляксандр Лукашэнка ставіць задачу больш актыўна развіваць мясную жывёлагадоўлю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ставіць задачу больш актыўна развіваць мясную жывёлагадоўлю. Аб гэтым ён заявіў у час наведвання МТК ААТ "Агра-Ляскавічы", піша БЕЛТА.
"Трэба больш актыўна гэта развіваць, - сказаў кіраўнік дзяржавы аб гадоўлі буйной рагатай жывёлы мясных парод. - Попыт будзе".
Прэзідэнт звярнуў увагу, што ў свеце расце попыт і на прадукты харчавання, і на ўгнаенні, а разам з гэтым павышаюцца і цэны.
"Наш час, па-мойму, прыходзіць. Не дарэмна ўкладвалі ў сельскую гаспадарку", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.