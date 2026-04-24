Аляксандр Лукашэнка ставіць задачу больш актыўна развіваць мясную жывёлагадоўлю

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ставіць задачу больш актыўна развіваць мясную жывёлагадоўлю. Аб гэтым ён заявіў у час наведвання МТК ААТ "Агра-Ляскавічы", піша БЕЛТА.

"Трэба больш актыўна гэта развіваць, - сказаў кіраўнік дзяржавы аб гадоўлі буйной рагатай жывёлы мясных парод. - Попыт будзе".

Прэзідэнт звярнуў увагу, што ў свеце расце попыт і на прадукты харчавання, і на ўгнаенні, а разам з гэтым павышаюцца і цэны.

"Наш час, па-мойму, прыходзіць. Не дарэмна ўкладвалі ў сельскую гаспадарку", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

